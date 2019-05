C’est un geste totalement désespéré, qu’a réalisé Cammy Ballantyne, défenseur de métier. Une parade explosive sur sa ligne qui n’est pas sans rappeler celle de Luis Suarez en quart de finale de la Coupe du monde 2010, face au Ghana.

Le Dumbarton FC jouait chez le Arbroath FC, en Scottish Championship (2e division en Écosse), et sur une action dangereuse, les locaux sont passés plusieurs fois très proches de trouver le chemin des filets. C’était sans compter la présence de Cammy Ballantyne, sur sa ligne, qui n’a pas hésité à faire main pour empêcher Abroath de marquer. Malheureusement pour lui, l’arbitre du match a tout vu, et a sanctionné le geste par un carton rouge, et un penalty, transformé par Michael McKenna. Les deux équipes se quittant finalement sur un match nul (1-1).