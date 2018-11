La rencontre entre le Vissel Kobe et Shimizu S-Pulse, en J-League, a donné un lieu à un scénario complètement improbable, ce samedi. L’équipe d’Iniesta et de Podolski menait au score 3 buts à 1, à la 82e minute, avant que le match ne bascule dans la folie. En effet, c’est à ce moment-là que le Vissel se retrouvait à neuf sur le terrain, après une nouvelle expulsion. Et trois minutes plus tard, Shimizu revenait au score (3-2), par l’intermédiaire de Dyanfrez Douglas.

Mais à la 104e, après 14 minutes d’arrêts de jeu, les adversaires d’Andrés Iniesta et de Lukas Podolski égalisaient en toute fin de rencontre. C’est sur un corner que le gardien de Shimizu, Yuji Rokutan, arrachait le 3-3. La rencontre réservait encore un dernier rebondissement, puisqu’une bagarre générale éclatait, 108 minutes après le coup d’envoi. Wellington, lui aussi joueur du Vissel écopait également d’un carton rouge, et son équipe terminait la rencontre à 8. Voilà un match qu’on n’est pas près d’oublier du côté du Japon.