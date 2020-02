Absent sur blessure pour le choc au sommet de la 25e journée de Ligue 1 entre Lille et l’OM, Dimitri Payet n’a cependant pas perdu une miette de cette rencontre. Et l’international français a laissé éclater sa joie à la fin du match, les Marseillais venant de s’imposer 2-1. Le milieu offensif a alors pris son téléphone et nous a gratifié d’une story mémorable sur Instagram.