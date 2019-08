Tout roule pour Stephan El Sharawy depuis son arrivée en Chine. Jeudi dernier, pour son second match, il inscrivait son premier but avec le maillot du Shanghai Shenhua en championnat. Ce lundi, l’ancien attaquant de l’AS Roma a remis le couvert avec un superbe doublé en demi-finale de coupe, contre le Dalian Yifang de Marek Hamsik.

Deux lobs lointains, pour l’ouverture du score et le but du break. Grâce à ce doublé d’El Shaarawy, le Shenhua s’est donc qualifié pour la finale et affrontera le vainqueur de la confrontation entre le Shanghai SIPG et le Shandong Luneng.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10