Nation surprise dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2019, Madagascar affronte actuellement la République démocratique du Congo pour le premier huitième de finale de son histoire dans cette compétition. Pour le moment, le score est de 1-1 puisque Bakambu vient de répondre à Amada, auteur de l’ouverture du score. Et le Malgache a inscrit un joli but.

Sur un service de Nomenjanahary, le joueur du Paris FC, le numéro 15 de cette sélection malgache ne s’est posé aucune question et a tout simplement envoyé un missile dans la lucarne de Matampi. Sa frappe limpide, qui a terminé au fond des filets avec l’aide du poteau, restera certainement dans les annales de cette CAN 2019.

[ VIDÉO BUT] #CAN2019

Amada vient d'inscrire le plus beau but de la compétition !

Un véritable missile aux 22 mètres, sans contrôle !#MADRDC https://t.co/Zlpy0LmPQr

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2019