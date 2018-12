Après son match nul contre l’Ajax Amsterdam lors de la dernière journée de la phase de poules de Ligue des Champions (3-3), le Bayern Munich retrouvait la Bundesliga ce week-end avec un déplacement à Hanovre. Sur la pelouse de la HDI-Arena, le club bavarois s’est tranquillement imposé 4-0.

Et après l’ouverture du score de Joshua Kimmich (2e), David Alaba a fait le break pour les champions d’Allemagne grâce à un joli but. Sur un corner tiré côté droit, l’international autrichien a profité d’un renvoi plein axe d’un adversaire pour décocher une lourde frappe qui a terminé sa course dans la lucarne (29e).