Le show Ronaldinho continue. Et cela sur toute la planète. Ces derniers jours, le prodige brésilien était en déplacement au Mexique, à Cancun, afin de participer à un match de gala entre ses amis et les stars mexicaines du ballon rond. Et comme souvent dans ce genre d’affrontement, Ronnie a régalé. Passes aveugles, roulettes, passements de jambes et, bien sûr, quelques buts géniaux ont fait la différence et enthousiasmé le public. Pour l’anecdote, son équipe s’est imposée 8 à 4.