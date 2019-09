Dernier de Serie A avec un seul point au compteur après les trois premières journées, la Fiorentina se déplaçait sur la pelouse de l’Atalanta, engagée en Ligue des champions cette saison. Après avoir réalisé une très belle prestation face à la Juventus le week-end dernier, pour sa première titularisation avec la Viola, Franck Ribéry a cet après-midi inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs !

Alors que la Fiorentina était déjà devant, grâce à une réalisation de Federico Chiesa (0-1, 24e), le Français a profité d’un centre millimétré du même Chiesa pour doubler la mise d’une volée « Ribéresque » du pied gauche, qui n’a laissé aucune chance à Pierluigi Gollini (0-2, 66e). Le sentiment du travail accompli, l’attaquant de 36 ans a laissé sa place à Kevin Prince Boateng deux minutes plus tard.

[VIDEO - BUT] Serie A

Franck Ribéry marque son 1er but avec la Fiorentina !

Et quel but !! https://t.co/F7nUZ2B7FW

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 22, 2019