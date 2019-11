Nous approchons de la fin de l’année 2019 et avec elle son célèbre bêtisier. Et dans la catégorie du raté de l’année, nous avons peut-être trouvé ce week-end, le champion de ce cru 2019. Cela se passe en huitième division italienne. Un attaquant du club de Virtus Latronico se retrouve seul face au but totalement vide. L’issue est certaine : il va marquer. Et bien non. L’avant-centre réussit à envoyer le ballon sur la barre avant d’avoir une deuxième chance de la tête... mais ça passe au-dessus. Quand ça ne veut pas...