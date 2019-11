Disparu tragiquement le 21 janvier dernier, Emiliano Sala avait fait ses premiers pas de footballeur au sein du club argentin de San Martin de Progreso. Ce 31 octobre, Emiliano Sala aurait dû célébrer ses 29 ans et pour lui rendre hommage, le club de la ville de Santa Fe, a décidé de renommer son stade « Emiliano Sala ».

Sur son compte twitter, le club de San Martin de Progresso a simplement déclaré : « Le stade de ton club porte ton nom ». C’est sa mère qui a coupé le ruban rouge pour officialiser le changement de nom du stade. En plus du naming, une peinture murale de 6x6 mètres a été réalisée sur le stade. On y retrouve l’Argentin avec le maillot nantais, en train de célébrer un but.