En cette période de confinement pour cause d’épidémie de coronavirus, les joueurs professionnels cherchent eux aussi comment s’occuper. Et pour ceux disposant d’un jardin, ils s’amusent comme ils peuvent à l’image d’un Marco Asensio, ou d’un Christian Pulisic. Pas de Stay Home Challenge pour ce dernier, qui fait dans le classique en utilisant un simple ballon. Mais lorsqu’il se met à tenter un tour du monde, c’est la chute. Plus de peur que de mal pour le joueur de Chelsea qui se relève en rigolant et qui a donc décidé de poster la vidéo sur les réseaux sociaux, preuve de son humour.