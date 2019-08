Franck Ribéry vient de débarquer à la Fiorentina où il a signé un contrat de deux ans. Mais avant de rejoindre la Viola, il a été très bien conseillé par son grand ami, Luca Toni. L’attaquant italien, qu’il a connu au Bayern Munich, est une légende à la Fio et a poussé en sa faveur auprès des dirigeants. Dans ce contexte, c’est l’occasion pour Foot Mercato de vous ressortir la fameuse vidéo des deux compères, alors à l’Allianz Arena de Munich, quelques mois avant l’Euro 2008, qui se chambrent et se lancent des défis balle au pied. Le but est de savoir qui est le plus fort entre un Français et un Italien (tout juste champion du monde en 2006) et c’est très drôle.

