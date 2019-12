Ce dimanche avait lieu un match de gala organisé par les frères Pogba (Mathias, Florentin et Paul) pour permettre de récolter de l’argent afin de construire des puits en Guinée. La rencontre se déroulait au stade de la Valée du Cher à Tours, devant 9600 spectateurs tout de même.

Le « All Stars » des frères Pogba affrontait une sélection guinéenne. Paul Pogba était notamment le coach de cette formation. Andy Delort et Bryan Bergougnoux faisaient également partie des « All Stars ». À peine revenu de blessure, il n’a pas joué pour éviter une rechute. Il faut croire que le milieu de terrain de Manchester United a pris à cœur son rôle d’entraîneur. Micro à la main, Paul Pogba a fait le show.