Scène incroyable ce week-end en troisième division russe. Le défenseur central du Volgar Astrakhan, Roman Loktionov, a inscrit un superbe coup-franc contre le Spartak Vladikavkaz. Mais où ce but est exceptionnel, c’est qu’il avait inscrit le même coup-franc, dans le même stade, contre la même équipe et à la même minute (17e) sept ans plut tôt en 2011. Le seul détail différent réside dans le contexte du match : il s’agissait à l’époque d’un match de deuxième et non de troisième division.