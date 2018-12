C’est une scène assez folle à laquelle on a pu assister lors d’un match de coupe des Pays-bas entre l’AZ Alkmaar et Zwolle. En effet, Mats Seuntjens (milieu de terrain de l’AZ) pensait inscrire un joli but, mais le destin en a décidé autrement. Alors qu’il avait subtilement lobé le gardien, un effet avec un rebond a dévié la course du ballon juste devant la ligne de but. Au final, le club de Zaanstad a remporté sans grandes difficultés le match (5-0).