Très chaud derby à Santiago, au Chili, hier. Le match opposant Colo-Colo à l’Universidad Católica a tourné à l’affrontement et la rencontre a dû être interrompue et n’a pas pu aller à son terme. La faute à des supporters qui ont lancé des projectiles sur la pelouse, notamment des pétards et feux d’artifice. Et même des téléphones portables dont un a été ramassé par le gardien de l’équipe visiteuse comme on peut le voir sur ces images.