L’Olympique Lyonnais jette toutes ses forces dans la bataille pour arracher Karl Toko Ekambi (27 ans) à Villarreal. Mercredi, nous vous révélions même que l’OL avait formulé une offre à hauteur de 12 millions d’euros, refusée par la formation espagnole. Présent en conférence de presse, l’entraîneur du Sous-Marin jaune Javier Calleja a évoqué le cas du buteur camerounais.

Et sa position demeure pour le moins ferme sur le sujet. « Il y a cet intérêt réel et cette possibilité. Mais il y a aussi une clause libératoire et le joueur doit l’assumer. C’est vrai qu’il y a beaucoup de rumeurs et que je n’aime pas ça. Cela peut déstabiliser le joueur, » a ainsi commenté le technicien de Villarreal. Pour rappel, Karl Toko Ekambi a déjà inscrit six réalisations en dix-neuf matchs disputés en Liga cette saison.