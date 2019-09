La troisième journée de Liga offre un duel pour le moins alléchant entre Villarreal et le Real Madrid.

A domicile, Villarreal s’organise dans un 4-4-2 avec Andrés Fernandez dans les cages. Mario Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres et Xavi Quintillà forment la défense. Santi Cazorla et Vicente Iborra forment le double pivot. Associés en pointe de l’attaque, Gerard Moreno et Karl Toko-Ekambi sont soutenus par Moi Gomez et Samuel Chukwueze.

De son côté, le Real Madrid s’organise dans un 4-4-2. Thibaut Courtois évolue dans les buts derrière Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy. Casemiro et Toni Kroos constituent l’entrejeu madrilène. En attaque, Karim Benzema et Luka Jovic sont épaulés par Gareth Bale et Lucas Vazquez.

Les compositions :

Villarreal : Fernandez - Gaspar, Albiol, Torres, Quintillà - Chukwueze, Cazorla, Iborra, Gomez - Toko Ekambi, Moreno

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Bale, Casemiro, Kroos, Vazquez - Benzema, Jovic

