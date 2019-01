Le jeune attaquant brésilien Vinícius Júnior, 18 ans seulement, réalise une saison pleine avec le Real Madrid, où il est passé en peu de temps de la Castilla (équipe réserve du Real) à l’équipe première. Et l’espoir brésilien a un modèle : Neymar Jr, la star du PSG, actuellement blessé au pied droit. Un joueur avec lequel Vinícius rêve de jouer : « C’est mon idole, a-t-il expliqué à Esporte Interativo. Je le suis depuis ma plus tendre enfance, toute sa carrière depuis ses débuts à Santos. J’ai beaucoup d’amour et de respect pour lui, et il le sait. »

Vinícius Júnior aimerait voir l’attaquant du PSG débarquer un jour dans la capitale espagnole : « Je veux jouer aux côtés de Neymar au Real Madrid ou en équipe du Brésil. Dans toute l’Europe du football, Neymar est ma principale source d’inspiration et si je devais choisir un Brésilien pour venir au Real Madrid, ce serait Neymar. »