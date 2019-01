Rebelote pour Neymar et le Paris Saint-Germain. À en croire les dernières informations de L’Équipe, le club de la capitale a déjà acté que le numéro 10 brésilien sera, au mieux, absent jusqu’à fin mars, au pire, indisponible jusqu’à la fin de la saison. Le trait de fracture qui a été remarqué sur les radios effectuées suite à la sortie sur blessure du joueur lors du match de Coupe de France contre Strasbourg mercredi dernier est le même qui l’avait écarté des terrains durant toute la deuxième partie de saison dernière. Ce qui n’est pas anormal. Cependant, cela montre que Neymar n’a pas pu consolider cette fracture.

La rechute qu’il vient de subir lui fera manquer quoiqu’il arrive le match aller face à Manchester United, prévu le 12 février prochain, comme le craignait hier Thomas Tuchel, mais pas seulement. La délégation brésilienne, avec entre autres le sélectionneur Tite et le médecin de la Seleção Rodrigo Lasmar, a assuré ce lundi au cours d’une conférence de presse que Neymar sera peut-être indisponible pour le prochain rassemblement des Auriverde à la fin du mois de mars. Ce qui ferait donc rater au numéro 10 les huitièmes de finale et le potentiel quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Le PSG et le Brésil de nouveau en désaccord ?

Mais ce scénario, bien qu’handicapant pour le PSG, serait le plus optimiste. Car côté parisien, on préfère que Neymar repasse par la case opération. « Sincèrement, il y a neuf chances sur dix qu’il se fasse opérer de nouveau », a affirmé un membre du PSG à L’Équipe. Le PSG pense que la course contre la montre de Neymar pour participer au Mondial russe avec sa sélection a défavorisé une bonne récupération. Ce que contestera forcément le clan brésilien, qui ne veut pas être jugé coupable, par extension, par le club de cette rechute.

Pour résumer, deux solutions sont pour l’instant envisagées : tenter un protocole de soins, sans opération, qui pourrait permettre au joueur de revenir fin mars-début avril ou passer par la case opération, ce qui mettrait un terme prématuré à sa saison. Comme lors de l’exercice précédent, où sa blessure contractée un 25 février l’avait coupé net. Cela pourrait donc être encore le cas, cette fois-ci un mois plus tôt…