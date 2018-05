Un an et puis s’en va ? C’est ce qui semble se profiler pour Wayne Rooney, à en croire la presse anglaise qui a annoncé un accord de principe jeudi entre Everton et DC United (basé à Washington).

Ce vendredi, le club de MLS a confirmé son intérêt pour l’ancien international anglais, même si « rien n’est encore fait », d’après l’entraîneur de DC United, Ben Olsen. Si Sam Allardyce, l’entraîneur des Toffees a assuré vendredi que Rooney « n’a pas demandé à partir », le Washington Post, qui cite une source proche du club, estime qu’il y a « 50% de chances » pour que cela se fasse. A suivre.