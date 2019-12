La seizième journée de Premier League s’achève ce soir avec un derby londonien entre West Ham et Arsenal. Respectivement seizièmes et onzièmes, les deux formations entendent profiter de ce match pour se replacer.

A domicile, West Ham se présente dans un 4-2-3-1 avec David Martin dans les buts. Ce dernier est devancé par Ryan Fredericks, Fabian Balbuena, Angelo Ogbonna et Aaron Cresswell. Le double pivot est assuré par Declan Rice et Mark Noble alors que Pablo Fornals, Felipe Anderson et Robert Snodgrass soutiennent Michail Antonio.

De son côté, Arsenal opte aussi pour un 4-2-3-1 avec Bernd Leno pour occuper le poste de gardien. Hector Bellerin, Callum Chambers, Sokratis Paspathopoulos et Kieran Tierney se dressent devant lui. Au cœur du jeu, on retrouve Lucas Torreira et Granit Xhaka. Pierre-Emerick Aubameyang est en pointe et pourra compter sur Gabriel Martinelli, Mesut Özil et Nicolas Pépé.

Les compositions :

West Ham : Martin - Fredericks, Balbuena, Ogbonna, Cresswell - Rice, Noble - Snodgrass, Anderson, Fornals - Antonio

Arsenal : Leno - Bellerin, Chambers, Sokratis, Tierney - Torreira, Xhaka - Pépé, Özil, Martinelli - Aubameyang