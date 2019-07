Sébastien Haller (25 ans) a passé avec succès sa visite médicale et s’est engagé avec West Ham. L’attaquant français, qui devient la recrue la plus chère de l’histoire des Hammers (environ 50 M€), a paraphé un bail de 5 ans plus une année supplémentaire en option.

« Je suis très heureux d’être là. Je pense que c’est une super opportunité pour moi d’être ici. Le montant veut dire beaucoup, cela signifie que le club me voulait vraiment et depuis longtemps. J’ai ressenti cette envie de me recruter et je suis ravi d’avoir signé. C’est un club ambitieux, un bon club, une belle ville et il y a de bons supporters aussi », a confié l’ancien Auxerrois au site officiel du club.

We are delighted to announce the arrival of prolific French striker @HallerSeb https://t.co/YjoxT2orQw — West Ham United (@WestHamUtd) 17 juillet 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10