Le latéral droit argentin Pablo Zabaleta se plaît à West Ham et entend prolonger le plaisir d’un an. Arrivé chez les Hammers à l’été 2017 en provenance de Manchester City, le finaliste de la Coupe du monde 2014 réalise une saison intéressante du haut de ses 34 ans (26 matches et 1 passe décisive).

Sous contrat jusqu’en juin 2019, il a décidé de poursuivre avec les Londoniens d’une saison supplémentaire. « C’est une bonne nouvelle et je suis tellement heureux. Je profite de mon temps à West Ham et j’ai tellement de respect et de passion pour ce métier. Je l’apprécie toujours et j’ai l’impression que je peux continuer encore une année » a annoncé l’Argentin après sa prolongation.

Pablo Zabaleta will take his spell with West Ham United into a third season after an option was exercised in his contract to keep him at the Club until summer 2020.https://t.co/WFBYkSiFyQ

— West Ham United (@WestHamUtd) 1 mai 2019