Cet été, une page pourrait se tourner au Bayern Munich. En effet, les vieux briscards Franck Ribery (35 ans) et Arjen Robben (35 ans) sont en fin de contrat et ne devraient pas être prolongés. Le Français, passé par l’Olympique de Marseille, ne manque pas de prétendants. Après l’Australie, c’est désormais le Qatar qui s’est penché sur sa situation par l’intermédiaire de Xavi.

C’est ce que nous apprend Kicker. Le joueur de 39 ans, installé au Qatar et plus précisément à Al-Sadd depuis 2016 et un départ du FC Barcelone, souhaiterait attirer l’international français et se serait même entretenu avec le Français. Suffisant pour convaincre Franck Ribéry ? Le média allemand annonce également qu’il devrait toucher la même somme que celle perçue à Munich.