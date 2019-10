Avant les rencontres de Ligue des champions du soir, ce sont les U19 des différents clubs européens qui s’affrontaient en Youth League. Après sa défaite face au Dinamo Zagreb (1-0), l’Atalanta n’a pas rebondi contre le Shakhtar Donetsk et a concédé le match nul (2-2). Dans le même temps, l’Atlético de Madrid s’est péniblement imposé en Russie contre le Lokomotiv Moscou (2-3).

De son côté, la Juventus a continué de dérouler en s’imposant contre le Bayer Leverkusen (4-1). Le Paris Saint-Germain s’est lui aussi imposé largement face à Galatasaray (1-5) grâce aux néo-pros Aouchiche et Mbe Soh. Enfin, le Real Madrid a gagné à domicile contre le Club Bruges (3-0).

Les résultats de la 2e journée de Youth League :

Atalanta 2-2 Shakhtar : Roberto Piccoli (45e et 71e) ; Heorhii Sudakov (26e), Abdulla Abdulaiev (90+4e).

Lokomotiv Moscou 2-3 Atlético de Madrid : German Osnov (89e) et Nikita Khlynov (90e) ; Cedric Teguia (45+1e) et Rodrigo Riquelme (68e et 90+2e).

Galatasaray 1-5 PSG : Metehan Baltaci (48e) ; Arnaud Muinga (28e), Loic Mbe Soh (46e), Adil Aouchiche (46e), Maxen Kapo (51e) et Timothee Pembele (73e).

Juventus 4-1 Bayer Leverkusen : Mamadou Kaly Sene (16e), Pablo Moreno (28e), Nicolo Fagioli (39e), Daniel Leo (52e) ; Phil Kemper (86e).

Real Madrid 3-0 Club Bruges : Juan Latasa (14e et 30e) et Alvaro Martin (88e).

