Derniers du groupe C après deux rencontres, les Girondins de Bordeaux, qui n’ont toujours pas pris le moindre point dans cette Ligue Europa, défaits par le Slavia Prague (1-0) et le FC Copenhague (1-2), se déplacent chez un Zenit Saint-Pétersbourg toujours redoutable dans son stade de Krestovski. Le Zenit n’a tout simplement jamais perdu à domicile en Ligue Europa, de la phase de groupes à la finale. S’ils battent Bordeaux, les Russes établiront un nouveau record d’invincibilité à domicile (21 matches).

Pour ce match décisif, Ricardo est privé de son buteur, François Kamano, mais également d’Andreas Cornelius et de Youssouf Sabaly, blessés. Le technicien brésilien propose ce soir un 4-3-3, avec Costil dans le but et une défense composée de Lewczuk, Koundé, Pablo et Poundjé. Au milieu, Tchouaméni, Otavio et Sankharé son présents. Alors que devant, Kalu et Karamoh entoureront Briand. Au Zenit, Sergueï Semak compte aussi sur un 4-3-3 et un milieu qui rassemble Kuzyaev, Paredes et Erokhin. Branislav Ivanovic sera le patron de la défense, alors que le jeune Argentin Sebastian Driussi tentera de briller sur le côté gauche de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Zenit : Louniov - Mammana, Neto, Ivanovic, Nabiullin - Kuzyaev, Paredes, Erokhin - Mak, Dziouba, Driussi

Bordeaux : Costil - Lewczuk, Koundé, Pablo, Poundjé - Tchouaméni, Otavio, Sankharé - Kalu, Briand, Karamoh