Une saison aboutie avec les Girondins de Bordeaux puis une aventure au FC Barcelone avec un temps de jeu réduit et voilà que Malcom (22 ans) s’est engagé cet été sur le long terme avec le Zenit (jusqu’en juin 2024), qui reçoit demain (18h55) l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. L’ailier droit manquera le rendez-vous, lui qui s’est blessé face à ce même OL en septembre dernier (1-1), pour ne revenir courant février sur les terrains. Son agent, Fernando Garcia, a donné des nouvelles de son joueur comme le rapporte l’Équipe.

« Malcom va bien, il voit le bout du tunnel. Il habite à Saint-Pétersbourg avec sa petite amie et une cheffe cuisinière. Sa maman, ses oncles et tantes lui ont rendu visite. Il n’est pas du tout déprimé. Et il a bien l’intention de faire une grande année 2020 [...] Il a repris la course et les exercices de physiothérapie, mais il va achever sa convalescence à Sao Paulo, poursuit Garcia. C’est mieux qu’il travaille au chaud » a-t-il expliqué.