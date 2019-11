Deuxième de son groupe de Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais se déplace ce soir sur la pelouse du Zenit. En cas de victoire ou de match nul avec plus d’un but inscrit, l’équipe de Rudi Garcia sera assurée de participer aux huitièmes de finales.

A domicile, le Zenit se présente dans un 4-4-2 traditionnel avec Mikhail Kerzhakov dans les cages. Ce dernier peut compter sur Vyacheslav Karavaev, Branislav Ivanovic, Yaroslav Rakitskiy et Douglas Santos en défense. Le double pivot est assuré par Wilmar Barrios et Magomed Ozdoev. Sebastiàn Driussi et Daler Kuzyaev prennent place dans les couloirs alors qu’Artem Dzyuba et Sardar Azmoun.

De son côté, Rudi Garcia organise l’Olympique Lyonnais en 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les buts. Le Portugais est devancé par Léo Dubois, Joachim Andersen, Marcelo et Fernando Marçal. Lucas Tousart et Jason Denayer se retrouvent au cœur du jeu. Seul en pointe, Moussa Dembélé est épaulé sur les côtés par Maxwel Cornet et Bertrand Traoré alors que Jeff Reine-Adélaïde est positionné en dix.

Les compositions :

Zenit : Kerzhakov - Karavaev, Ivanovic, Rakitskiy, Santos - Kuzyaev, Barrios, Ozdoev, Driussi - Dzyuba, Azmoun

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Andersen, Marcelo, Marçal - Tousart, Denayer - Traoré, Reine-Adélaide, Cornet - Dembélé