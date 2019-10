Transféré l’été dernier au Zenit Saint-Pétersbourg en provenance du FC Barcelone pour 40 millions d’euros, Malcom (22 ans) vit un début de saison compliqué. Le milieu offensif brésilien n’a plus disputé le moindre match depuis le 8 août dernier. Gêné par une blessure à la hanche, l’ancien Bordelais a évoqué sa blessure sur les médias officiels de la formation russe.

« J’ai une blessure très délicate et sensible. Je peux passer un jour ou deux sans la moindre douleur ; mais quand je force un peu plus, cela gêne à nouveau. Je dois faire beaucoup de gym pour me réathlétiser. Les supporters ne devraient pas s’inquiéter. Mon rétablissement sera très rapide et je rejouerai le plus tôt possible pour donner de la joie à nos fans, » a ainsi commenté Malcom.

