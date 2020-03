Depuis quelques heures, des rumeurs envoient Zinedine Zidane du côté de la Juventus Turin la saison prochaine. Le club italien, dans lequel il a joué entre 1996 et 2001 avant de rejoindre le Real Madrid, lui offrirait un salaire de 8 M€ par an et verrait en lui un guide parfait pour mener enfin l’équipe à la victoire en Ligue des Champions. Il faut dire que le coach français en a déjà accroché trois à son palmarès d’entraîneur. Mais d’après le principal intéressé, il n’y a jamais eu de contact, alors qu’il est tout de même sous contrat jusqu’en 2022.

« Non, je n’ai pas reçu d’appel. Ni de la Juventus, ni de la sélection française. Je suis à Madrid et c’est une joie. Ils ne m’ont pas contacté et je ne sais rien. Beaucoup de choses sont dites à l’extérieur. C’est impossible de savoir si tu vas continuer la saison prochaine. L’important, c’est le travail jour après jour. Mais oui, je me sens soutenu par le club. Je sais comment cela marche. Je suis entraîneur du Real Madrid aujourd’hui, mais cela peut changer tranquillement demain », a-t-il cependant tempéré en conférence de presse, à la veille d’un déplacement important du Real Madrid face au Betis en Liga (match à suivre en live commenté ici).