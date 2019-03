Sur le site Otro, une plateforme numérique sur laquelle les stars du ballon rond reviennent sur leur carrière, Zinedine Zidane s’est confiée. Le nouvel entraîneur du Real Madrid a expliqué qu’il avait dû faire de gros sacrifices pour évoluer au plus haut niveau. « Maintenant, quand on sait que tu as un peu de talent on te donne l’opportunité de jouer rapidement. Avant, ce n’était pas aussi simple. Une fois que j’ai eu l’accord de mes parents, j’ai tout donné pour faire ce que je voulais. En arrivant à Cannes, j’ai vu les joueurs s’entraîner et je me suis dit que je veux faire du football ma vie » a-t-il concédé.

Il s’est naturellement conditionné pour réussir et s’est donné les moyens pour atteindre ses objectifs : « à partir de ce moment, je me suis battu pour devenir le meilleur. Je me suis bien reposé, je n’allais pas faire l’idiot dans les bars, je buvais de l’eau et je m’étirais beaucoup. J’ai donné tout ce que j’ai pu pour devenir le meilleur, je devais le faire à tout prix. Je voulais rendre fiers mes parents. » Vainqueur de la Coupe du monde en 1998, de l’Euro en 2000 et de la Ligue des Champions en 2002, le milieu offensif français a sûrement fait le bon choix.