Le match nul en milieu de semaine du FC Barcelone contre Villarreal (4-4) cumulé à la victoire quelques heures auparavant de l’Atlético de Madrid contre Girona (2-2) a eu le mérite de rebattre les cartes. Au moment de recevoir les Colchoneros, l’équipe d’Ernesto Valverde comptait huit points d’avance sur son rival. Une défaite des Catalans au Camp Nou permettait alors de totalement relancer une Liga promise jusque-là au FC Barcelone. À domicile, les Blaugranas se présentaient dans leur traditionnel 4-3-3 avec une défense centrale composée de Gerard Piqué et Clément Lenglet. Sergi Roberto trouvait place sur le flanc droit de la défense tandis que Lionel Messi et Philippe Coutinho épaulaient Luis Suarez sur le front de l’attaque. Les Matelassiers restaient dans leur 4-4-2 avec un milieu à plat composé de Koke, Thomas Partey, Rodri Hernandez et Saul Niguez. Diego Costa était préféré à Alvaro Morata en pointe de l’attaque.

Le début de match était dominé par le FC Barcelone qui se présentait à l’abordage. Philippe Coutinho lançait Jordi Alba dans la surface, mais ce dernier ne trouvait pas preneur (1re). Cette frayeur passée, l’Atlético parvenait à sortir de son camp et passait sur les ailes. Côté gauche, Filipe Luis débordait et centrait devant le but. Diego Costa s’imposait dans les airs, mais sa tête fuyait le cadre (9e). Les Catalans réagissaient dans la foulée. D’une sublime passe lobée vers la gauche de la surface, Lionel Messi trouvait Jordi Alba. Seul devant Jan Oblak, il plaçait sa reprise sur le poteau gauche du Slovène (14e). Décalé sur le côté droit de la surface, Santiago Arias contrôlait et déclenchait une frappe qui était contrée par Philippe Coutinho (16e). Le jeu allait d’un but à l’autre. Lancé sur la droite de la surface par Lionel Messi, Luis Suarez se fendait d’une volée (20e). À son tour, Koke servait Antoine Griezmann côté droit. Le Français débordait, mais sa frappe dans un angle fermée était facilement captée par Marc-André ter Stegen (20e).

Le FC Barcelone a profité de sa supériorité numérique

Lionel Messi frappait ensuite un coup franc qui s’envolait nettement au-dessus du cadre (23e). Le FC Barcelone se montrait plus tranchant dans les derniers mètres et Philippe Coutinho frappait à l’entrée de la surface vers la gauche du but. Jan Oblak se détendait de tout son long et détournait la tentative du Brésilien (28e). Alors que les Catalans semblaient prendre l’ascendant, Diego Costa s’énervait suite à une décision arbitrale et recevait un carton rouge (29e). La situation se corsait avec la sortie sur blessure de Santiago Arias dans la foulée (35e). Angel Correa faisait son entrée en jeu. Diego Godin manquait ensuite d’offrir l’ouverture du score à Luis Suarez sur un plateau, mais ce dernier faisait le mauvais choix (39e). Barcelone ne faiblissait pas et Lionel Messi mettait Jan Oblak à contribution d’une frappe croisée (44e). Sur un contre éclair, Luis Suarez centrait vers le deuxième poteau, mais la tête de Philippe Coutinho terminait dans les gants du portier de l’Atlético de Madrid (45e +3).

Au retour des vestiaires, le FC Barcelone était dans l’expectative et ne forçait pas son talent. C’était à l’Atlético de Madrid de se découvrir pour avoir l’opportunité de relancer la Liga. Toutefois, ce n’était pas évident pour des Colchoneros pétris d’envie, mais en infériorité numérique. Lionel Messi essayait d’allumer une mèche et effaçait Koke avant de frapper. Jan Oblak s’interposait une nouvelle fois devant l’Argentin (56e). Ivan Rakitic percutait dans la foulée à l’entrée de la surface avant de s’empaler sur José Maria Gimenez (57e). Tout juste entré en jeu, Alvaro Morata loupait une reprise dans la surface adverse (59e). Une légère éclaircie dans une seconde période catalane. Lionel Messi percutait à l’entrée de la surface, mais sa frappe trop écrasée était captée par le gardien adverse (61e). Sur un contre où il enrhumait Diego Godin, l’Argentin servait Luis Suarez. Plus prompt que son vis-à-vis Jan Oblak sortait de ses buts et s’interposait (62e).

Voulant forcer la décision, Lionel Messi se retrouvait à nouveau en position de frappe à l’entrée de la surface adverse, mais le portier de l’Atlético de Madrid était impérial devant son but (64e). Malmenés, les visiteurs obtenaient un coup franc bien placé. À l’entrée de la surface côté droit, Antoine Griezmann tentait sa chance, mais la sphère se perdait dans la chaleur des gants de Marc-André ter Stegen (68e). Suite à cette occasion, les Blaugranas perdaient de leur influence et le match nul commençait à se profiler. C’était sans compter sur Luis Suarez et sa lourde frappe à l’entrée de la surface (1-0, 85e). Sonné, l’Atlético de Madrid rompait de nouveau après un petit slalom de Lionel Messi dans la surface (2-0, 87e). Avec cette victoire, le FC Barcelone compte désormais 11 points d’avance sur son rival du soir et se dirige vers le 26e titre de champion d’Espagne de son histoire.

L’homme du match, Lionel Messi (7,5) : le quintuple Ballon d’Or a encore marqué ce soir ! Il a connu des premières minutes assez compliqué avant de distiller un caviar pour Alba, mais ce dernier a trouvé le poteau sur sa route (14e). Il a ensuite enroulé un coup-franc qui est passé au-dessus (23e), et a buté sur Oblak a l’entrée de la surface (44e, 56e, 64e). Il a ensuite bien remonté le ballon pour servir Suarez, qui a buté sur le portier adverse (62e), avant de buter encore sur Oblak (69e). Finalement, il a trompé le Slovène en fin de match d’une frappe croisée (87e).

FC Barcelone :

Ter Stegen (6) : le portier allemand a connu des soirées plus compliquées. Il a capté une première frappe de Griezmann (20e), puis une seconde (68e). Serein, il a participé à la construction du jeu de son équipe balle au pied pour relancer les siens.

Sergi Roberto (5) : le latéral de 27 ans n’a pas convaincu ce soir. Très actif dans son couloir, il a multiplié les courses vers l’avant et a fréquemment combiné avec Rakitić. Cependant, il n’a pas réussi à apporter le danger avec ses centres et petit à petit, il a semblé manquer de solutions face au bloc adverse. Remplacé par Semedo (84e).

Piqué (6) : l’expérimenté défenseur catalan n’a pas eu beaucoup de travail défensivement. Important dans le défi physique, il a effleuré un ballon aérien devant Saul, seul en bonne position pour empêcher son compatriote d’ouvrir le score (26e). Il s’est projeté à plusieurs reprises vers l’avant en allant dans la surface de l’Atlético.

Lenglet (7) : le défenseur central français a encore justifié sa titularisation. Il a livré un duel avec Costa, qui a remporté plusieurs duels aériens face à lui, mais l’expulsion de ce dernier lui a donné du répit. Il a continué à réaliser des interventions salvatrices défensivement (72e, 81e). Offensivement, il s’est retrouvé à quelques reprises bien placé.

Jordi Alba (6,5) : la fusée barcelonaise a tout tenté pour amener le danger. Il a réalisé de nombreuses combinaisons dans son couloir, avec des courses vers l’avant. Sa connexion avec Messi a failli faire mouche, mais malgré le caviar de l’Argentin, il a trouvé le poteau (14e). Il a continué de combiner avec la Pulga ou Coutinho, et a réalisé une passe décisive pour Suarez (85e).

Busquets (6,5) : le numéro 5 du FC Barcelone a été important dans la conservation. Dans les premières minutes, il s’est positionné au marquage de Griezmann. Il a ensuite fait les efforts défensifs, et a apporté dans la construction du jeu en aérant le jeu catalan.

Rakitić (6) : le finaliste malheureux de la dernière Coupe du monde n’a pas eu l’apport qu’on lui a connu à plusieurs reprises cette saison, mais il s’est distingué par une superbe ouverture pour Messi en fin de match. Il s’est beaucoup projeté vers l’avant en première période, et a provoqué un carton jaune pour Thomas, qui l’a handicapé pour la suite du match (27e). Finalement, c’est lui qui lance Messi sur le deuxième but du Barça (87e).

Arthur (6,5) : le petit prodige brésilien a été au niveau comme à son habitude. Toujours un élément important de la construction du jeu barcelonais, il a fait du bien dans l’organisation du jeu. Il a souvent temporisé pour permettre aux siens de se replacer. Face aux difficultés catalanes à ouvrir le score, il a cédé sa place à Malcom (63e). Lui aussi a vu Oblak s’interposer devant lui (69e).

Messi (7,5) : voir ci-dessus

Suárez (7,5) : le numéro 9 du FC Barcelone a bien fait de persévérer. Face à son compatriote Godin, il a essayé de faire parler sa puissance et sa protection de balle. Il a armé une grosse frappe mais n’a pas accroché le cadre d’Oblak (20e), et a parfaitement servi Coutinho pour lui offrir un face à face avec le Slovène, qui l’a remporté (28e). S’il a chipé un ballon devant Oblak, il n’a pas réussi à servir Messi (38e) et a buté sur le Slovène encore une fois à l’heure de jeu (62e). Finalement, il a trompé le portier de l’Atlético d’une frappe enroulée lointaine (85e).

Coutinho (6,5) : préféré à Malcom, l’ancien joueur de Liverpool a réalisé une grosse première période avant d’être moins en vue. Dans son style caractéristique, il a commencé en repiquant sur son pied droit pour enrouler une frappe finalement contrée en corner (10e). Il a également fait des efforts défensifs comme un retour sur Arias (16e). Une combinaison superbe avec Suarez l’a placé en bonne position, mais Oblak a sorti sa tentative (28e), comme sur un coup de tête avant la pause (45e+3). En seconde période, il a poussé mais n’a pas réussi à s’illustrer, avant d’être remplacé par Aleña (80e).

Atlético de Madrid :

Oblak (7) : en début de rencontre, il a vu Jordi Alba frappait sur le poteau gauche(14e). Il a ensuite vu un coup franc de Lionel Messi s’envoler au-dessus de ses buts (23e). Néanmoins, il a réalisé une superbe parade devant Philippe Coutinho (27e), une sortie victorieuse devant Luis Suarez (39e) et un arrêt devant Lionel Messi (44e). En seconde période, il a de nouveau pris le meilleur sur Lionel Messi (57e, 60e et 64e) et s’est offert une sublime sortie devant Luis Suarez (62e). Une nouvelle fois imperturbable face à Lionel Messi et Malcom (69e), il a livré une rencontre titanesque. Néanmoins, il ne peut rien faire en fin de match sur les buts de Luis Suarez (85e) et Lionel Messi (87e).

Arias (non noté) : assez disponible côté droit, le Colombien n’a pas hésité à apporter le danger en début de rencontre avec quelques débordements. Il s’est notamment distingué d’une frappe sur la droite de la surface contrée par Philippe Coutinho. C’était tout pour lui puisqu’il a laissé sa place sur blessure à Angel Correa (note : 4,5 ,35e). Dans un rôle ingrat côté droit, il a essayé de percuter en partant de sa moitié de terrain. Aussi technique soit-il, cela n’a pas été suffisant pour mettre à défaut des Catalans bien organisés.

Gimenez (5) : s’il a laissé Jordi Alba passer dans son dos et toucher le poteau dans les premières minutes (14e), il a ensuite élevé son niveau et a bien bloqué son secteur de jeu. Solide dans ses airs et vif dans ses interventions, il est monté en régime. C’est d’ailleurs lui qui stoppe parfaitement Ivan Rakitic qui partait seul vers le but (57e). Mal placé sur l’occasion de Luis Suarez, il a vu l’Uruguayen buter sur Jan Oblak (62e). Il manque de récupérer le ballon dans les pieds de Lionel Messi sur le second but blaugrana (87e).

Godin (3,5) : très vigilant dans sa surface, le capitaine des Colchoneros se montrait précieux en début de rencontre. Il a notamment bloqué une transmission dangereuse de Lionel Messi pour Luis Suarez dans la surface (24e). Après ça s’est gâté puisqu’il est en retard sur la frappe de Philippe Coutinho (27e) et il a ensuite fait une mauvaise passe en retrait qui aurait pu profiter à Luis Suarez (39e). Souvent débordé en seconde période, il se fait mystifier par Lionel Messi sur le deuxième but des Catalans (87e). Lorsque son équipe a été en infériorité numérique, il a vécu un calvaire.

Filipe Luis (4) : volontaire côté gauche, il délivrait un centre dangereux pour Diego Costa en tout début de match (9e). S’il n’a pas lésiné sur les efforts, il n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent offensivement en première période. Défensivement, il a parfois été dépassé. C’était donc après un match sans trop de saveur qu’il laissait sa place à Alvaro Morata (58e). D’entrée, il a eu une opportunité, mais sa reprise était mal exécutée (59e). Servi devant le but, il a vu sa talonnade devant le but adverse être repoussée par Clément Lenglet (82e). Influent dans le jeu de son équipe, il a eu le mérite d’essayer, mais n’a pas eu d’opportunité franche.

Partey (6) : très intéressant en début de rencontre, il a apporté de la densité physique au cœur du jeu. Assez juste dans son jeu, il a initié plusieurs offensives.

Il a ensuite été averti pour une intervention en retard sur Ivan Rakitic (26e). Passé latéral droit suite à la blessure de Santiago Arias, il s’est montré à l’aise à ce poste. Remuant dans le couloir, il a multiplié les montées de balles tout en contenant Jordi Alba. Néanmoins, il défend mal sur le but de Luis Suarez (85e). Cela n’enlève pas le match très solide du Ghanéen qui a été constant tout au long de la rencontre.

Rodri (5) : auteur d’un bon début de rencontre où le double pivot avec Thomas Partey s’est montré efficace, il a ensuite baissé en régime suite au repositionnement de son coéquipier sur le flanc droit. Un peu mieux au retour des vestiaires, il a été utile grâce à sa qualité technique. Les transitions ont été bien gérées malgré l’infériorité numérique et il a eu une belle opportunité. Sur un coup franc d’Antoine Griezmann, il s’est élevé au second poteau et sa tête est passée au-dessus du cadre (75e).

Koke (4,5) : assez remuant côté droit, il a été sûrement le joueur le plus dangereux de la première période côté madrilène. Soutien de Santiago Arias, il a aussi délivré une belle passe en profondeur pour Antoine Griezmann (20e). Sur le plan défensif, il n’a pas hésité à venir épauler son latéral. Effacé d’un crochet par Lionel Messi, il voyait l’Argentin buter sur Jan Oblak (56e). Il a terminé la rencontre en comblant les failles défensives de sa formation.

Saul (3,5) : transparent en première période, il n’a pas eu beaucoup de ballon. Assez juste sur ses quelques touches de balle, il n’a pas réussi pour autant à se montrer vraiment dangereux avec le ballon entre les pieds. Toujours aussi peu influent lors du second acte, il a montré beaucoup de frustration et a été averti pour une intervention autoritaire sur Sergio Busquets au niveau de la ligne médiane (71e). Il aurait pu être exclu en fin de rencontre suite à une faute sur Ivan Rakitic (90e +2).

Griezmann (4) : assez esseulé sur le front de l’attaque, l’attaquant français n’a pas réussi à se montrer sous son plus beau jour au cours du premier acte. À l’exception d’une frappe dans un angle fermé (20e), il n’a pas été dangereux. Il a eu des difficultés pour orienter le jeu de son équipe. Pas plus en réussite au retour des vestiaires, il a vu son coup franc terminer dans les gants de Marc-André ter Stegen (68e). Sur un coup franc côté gauche, il a trouvé le crâne de Rodri, mais la tête de ce dernier s’est envolée dans le ciel de Barcelone (75e). Un match compliqué pour le Français.

Diego Costa (non noté) : il s’est tout d’abord illustré en assénant un coup de coude dans le visage de Clément Lenglet (7e) avant de placer une tête au-dessus des buts catalans (9e). Assez intéressant pour sa présence dans les derniers mètres et le poids qu’il a eu dans la surface, il a montré son pire visage peu avant la demi-heure. Après des mots virulents envers l’arbitre de la rencontre, il a reçu un carton rouge. Ses coéquipiers se sont alors retrouvés à 10 pendant plus d’une heure (29e).