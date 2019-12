Le grand jour est arrivé ! Et il était plutôt attendu, puisque ce Clasico devait initialement se disputer le 26 octobre dernier, avant d’être reporté suite aux tensions en Catalogne. Ce soir, dès 20h sur la pelouse du Camp Nou, le FC Barcelone accueillera son ennemi merengue. Un choc qui, au delà de la rivalité historique et du spectacle que peuvent nous offrir les stars de chaque équipe, sera déjà un premier tournant dans la course pour le titre de Liga. Après seize rencontres, les deux formations pointent effectivement en tête du championnat, du haut de leurs 35 points.

Les dynamiques sont d’ailleurs similaires, pour le meilleur comme pour le pire. Les individualités affichent par exemple un niveau plutôt satisfaisant des deux côtés, avec Lionel Messi et Karim Benzema en leaders offensif de leur équipe. En revanche, Ernesto Valverde et Zinedine Zidane n’échappent pas aux critiques, concernant le jeu développé par leur équipe principalement, même s’il y a un peu de mieux côté madrilène depuis ce duel face au Paris Saint-Germain (2-2, 5e journée de Ligue des Champions).

Du classique des deux côtés malgré quelques absences

Ernesto Valverde devrait sortir un onze assez classique pour ce choc. Marc-André ter Stegen, impérial cette saison encore, devra protéger les cages catalanes. Devant lui, un duo Piqué-Lenglet, avec Jordi Alba et Sergi Roberto pour animer les flancs. Ce dernier devrait effectivement être préféré à Nelson Semedo. Dans l’entrejeu, Sergio Busquets sera là devant la défense, avec Frenkie de Jong et un Ivan Rakitic qui prendra la place d’Arthur. Le Brésilien est effectivement blessé, mais même comme ça, le Croate semble avoir regagné son poste. Enfin, les défenseurs madrilènes auront fort à faire avec le trio Luis Suarez, Lionel Messi et Antoine Griezmann aux avant-postes. Le déclic définitif peut-être pour le Français, qui a marqué lors de ses deux dernières apparitions en Liga.

Du côté madrilène, Zinedine Zidane devrait lui innover un peu, du moins tactiquement. Le Français va vraisemblablement opter pour un 4-4-2, un système qu’il utilise généralement pour les gros matches. Thibaut Courtois sera logiquement là dans les cages, protégé par ce duo indéboulonnable Ramos-Varane. Sur les côtés, on retrouvera Dani Carvajal et Ferland Mendy, en l’absence de Marcelo. Au milieu, Federico Valverde, Casemiro et Toni Kroos ont leur place assurée, et ce quatrième joueur de l’entrejeu devrait être Luka Modric plutôt qu’Isco. Enfin, sans Eden Hazard, Karim Benzema sera aligné en pointe, avec Rodrygo comme principal candidat pour l’accompagner et faire mal à l’arrière-garde du Barça, même si certains imaginent une titularisation surprise de Gareth Bale.