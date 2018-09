Mauvaise nouvelle pour Samuel Umtiti (24 ans). Le défenseur central s’est blessé au genou gauche. Attendu à l’entraînement ce vendredi, l’international tricolore (27 sélections, 3 buts) ne s’est finalement pas présenté auprès de ses coéquipiers. Il ne fait d’ailleurs pas partie du groupe de joueurs convoqués par Ernesto Valderde pour la réception de l’Athletic ce week-end (7e journée de Liga).

Le quotidien sportif espagnol As et la chaîne de télévision catalane TV3 ont rapidement annoncé que la blessure de l’ancien Lyonnais, déjà gêné par un genou ces derniers mois, était assez grave. Si TV3 évoque une lésion du cartilage ne nécessitant pas d’intervention mais pouvant l’éloigner plusieurs semaines des terrains, As parle pour sa part d’une blessure aux ligaments.

Difficile d’y voir clair...

Interrogé en conférence de presse, le coach blaugrana s’est voulu plutôt rassurant. « Samuel Umtiti souffre de problèmes au genou et ne pourra pas jouer avec nous mercredi (il est suspendu pour le déplacement à Tottenham en Ligue des Champions). Nous allons voir s’il peut récupérer rapidement. En principe, nous pensons qu’il sera vite avec nous et qu’il est simplement gêné », a-t-il confié.

Difficile d’en savoir plus d’ici la publication du communiqué médical officiel par les champions d’Espagne en titre. Une chose semble néanmoins sûre, c’est Clément Lenglet (23 ans) qui tient la corde pour remplacer son compatriote blessé (qui pourrait également rater les prochains matches de l’équipe de France). « Je le vois bien aux entraînements. C’est un grand professionnel et il est toujours prêt à jouer », a confié Valverde.