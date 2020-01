Choc des extrêmes ce samedi soir en Espagne. A 21h, le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse du RCDE Stadium pour y affronter son voisin historique, l’Espanyol Barcelone, dans un match comptant pour la 19e journée de Liga. Le Barça devait s’imposer pour reprendre la première place, chipée plus tôt dans la journée par le Real Madrid, vainqueur facilement sur le terrain de Getafe (3-0). Pour cette rencontre, Ernesto Valverde mettait en place un 4-3-3 avec l’habituel trio d’attaque Messi-Suarez-Griezmann. Marc-Andre ter Stegen blessé, c’est Neto qui prend place pour la première fois de la saison dans les buts. Du côté de l’Espanyol, Abelardo Fernandez, nommé entraîneur le 27 décembre, disputait son premier match. Il alignait pour l’occasion un 4-4-2 avec Melendo et Calleri en pointe. Alignés au milieu de terrain, Sergi Darder et Marc Roca jouaient leur 100e match sous les couleurs de l’Espanyol.

Le premier quart d’heure est maîtrisé par le FC Barcelone. Une domination néanmoins stérile puisque les hommes de Valverde n’arrivaient pas à inquiéter réellement leur adversaire. C’est finalement l’Espanyol Barcelone qui trouvait la faille en premier. Sur un coup-franc tiré par Marc Roca sur le côté droit, David Lopez, à la limite du hors-jeu, place sa tête et trompe Neto. 1-0 pour les Pericos et premier but de la saison pour le défenseur. A la fin de la première période, ni Suarez, ni Messi ne parvenaient à égaliser. L’Uruguayen touchait le poteau à la 41e minute. Deux minutes plus tard, le Ballon d’Or, lui, n’arrivait pas à tromper Diego Lopez sur coup-franc. Sa frappe était trop centrée et captée facilement par le portier espagnol.

Un score nul malgré un grand Suarez

Mené à la mi-temps face à une équipe qui vit le pire début de saison de son histoire (10 points en 18 matchs), le Barça devait réagir. Valverde fait rentrer Arturo Vidal à la place d’Ivan Rakitic, au début du second acte. Et la réaction attendue intervenait. A la 51e minute, Jordi Alba sur son côté gauche adressait un centre. Luis Suarez surgissait au premier poteau et reprenait le ballon du plat du pied. Trop court, Diego Lopez touchait la balle mais ne pouvait l’empêcher de rentrer dans ses cages. L’Uruguayen marquait là son 11e but de la saison en Liga. Le Barça accélérait le rythme et prenait l’avantage sept minutes plus tard. Suarez, encore lui, se jouait de la défense adverse. Il centrait de l’extérieur du pied pour Arturo Vidal, qui trompait Diego Lopez de la tête et inscrivait son 6e but de la saison.

Si les Blaugranas ont le pied mis sur le ballon, ils devaient terminer le match à 10 après l’expulsion de Frenkie De Jong à la 75e minute. Le champion d’Espagne en titre s’en remettait à son gardien quelques instants plus tard, auteur d’une parade importante sur une tête de Wu Lei. A la 88e minute, l’attaquant, entré en cours de match, avait le dernier mot sur Neto. Il croisait sa frappe à l’entrée de la surface de réparation et bat le gardien du Barça. Il devenait ainsi le premier Chinois de l’histoire à marquer contre le FC Barcelone. Score final : 2-2. L’Espanyol prenait un point précieux dans la course au maintien. Mauvaise opération pour Lionel Messi et ses coéquipiers qui perdaient, eux, deux points dans la course au titre mais conservaient la première place du championnat à la différence de but.

Retrouvez le film de la rencontre sur notre live commenté.