C’est un drôle d’été qu’a vécu le FC Barcelone. Sans le cas Neymar, beaucoup auraient applaudi la gestion du mercato avec les arrivées d’Antoine Griezmann et Frenkie de Jong (et aussi du latéral gauche Junior Firpo ou du gardien Neto). Mais le feuilleton autour du Brésilien a brouillé les cartes et mélangé les sentiments, ce que le début de saison médiocre n’aide pas à arranger. Et Josep Maria Bartomeu n’a pas fini de souffrir. Le quotidien généraliste espagnol El Pais consacre aujourd’hui un article à Lionel Messi pour détailler les conditions de son avenir en Catalogne.

Aucune urgence à signaler, à 32 ans, le numéro 10 et capitaine est encore sous contrat jusqu’en 2021, et il se sent toujours à son aise dans son club de toujours, qu’il a rejoint à 12 ans pour ne jamais le quitter. El Pais note toutefois que la nouvelle prolongation de contrat souhaitée par le Barça est à l’arrêt. Lionel Messi a prolongé son bail à 8 reprises depuis 2005, pour en faire l’un des joueurs les mieux payés de la planète, même si son salaire net à Barcelone n’a jamais été publiquement révélé. La globalité de ses revenus (avec primes et sponsoring) en fait le footballeur le mieux payé du monde.

Messi peut quitter le Barça le 30 juin prochain

Mais ce qui semble intéresser la Pulga, plus que le montant de son salaire ou celui de sa clause libératoire (700 M€), c’est sa liberté. Liberté de choisir quand il voudra arrêter avec le FC Barcelone, soit pour raccrocher les crampons soit pour un jour retourner jouer en Argentine au Newell’s Old Boys. El Pais assure qu’il existe dans l’actuel contrat qui lie Messi et le Barça une clause lui permettant de partir libre le 30 juin prochain s’il le désire, sans aucune contrepartie financière. Ce pacte conclu avec les dirigeants convient très bien à Messi, qui ne voit donc pas pour l’instant de raison de signer un nouveau bail, ce qui est pourtant le désir de Bartomeu.

L’Argentin veut contrôler son destin, ne pas être dépendant d’un contrat s’il ne se sent plus apte à donner le meilleur de lui-même. Conscient du déclin possible, il souhaite donc garder la main. Ce qui ne manquera pas de crisper le FC Barcelone, coincé entre la nécessité de mettre la Pulga dans les meilleures conditions et le désir de préparer l’avenir sans lui. Si Messi décide de quitter le Barça à la fin de la saison actuelle, ce sera à n’en pas douter un tremblement de terre sur la planète football !

