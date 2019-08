C’est, sauf retournement de situation complètement inattendu, la fin du feuilleton Neymar. Après plusieurs semaines de négociations, d’informations différentes publiées toutes les 30 minutes aux quatre coins de la planète, la star brésilienne devrait finalement rester au Paris Saint-Germain, ou du moins ne signera pas au FC Barcelone. C’est Catalunya Radio qui le confirme en cet après-midi de samedi.

La radio est affirmative, et s’appuie sur des sources ayant participé aux négociations pour expliquer que le FC Barcelone a définitivement écarté un possible retour de son ancien numéro 11. De quoi confirmer les informations publiées par Mundo Deportivo ce matin. Le club de la capitale française n’a pas accepté de revoir ses prétentions à la baisse, et la volonté d’Ousmane Dembélé de rester en Catalogne n’a pas aidé.

Neymar a déjà mis ses anciens coéquipiers au courant

De son côté, l’autre grosse radio catalane RAC1 confirme que la MSN ne se reformera pas cet été et ajoute que Neymar a déjà mis les tauliers du Barça au courant. Le Brésilien serait très déçu que son retour soit tombé à l’eau, lui qui aurait, toujours selon le média, fait tout ce qui était possible de son côté pour que ça se fasse. La radio rajoute que le fair-play financier a aussi été un obstacle.

Neymar devrait donc rester à Paris, sauf si un club venait à se manifester au tout dernier moment. On a parlé du Real Madrid en embuscade dans la presse espagnole ces dernières semaines. Reste donc à voir comment va être réintégré Neymar au sein de l’effectif parisien, mais surtout, on peut imaginer que le mercato hivernal risque encore d’être animé à Paris et à Barcelone...

