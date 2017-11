C’est la nouvelle qu’attendaient tous les supporters du FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi était libre de discuter avec n’importe quel club dès le mois de janvier. Si les médias catalans et les dirigeants du club se voulaient rassurants et ont annoncé à maintes reprises qu’il n’y avait aucun danger concernant un possible départ de l’Argentin, l’officialisation de l’accord et la signature du contrat se faisaient attendre. A tel point que certains médias anglais notamment évoquaient un intérêt de Manchester City par exemple.

Mais il n’en sera rien. Ainsi, via une photo publiée sur ses réseaux sociaux, le club catalan a officialisé la prolongation de son joueur vedette, désormais lié au club jusqu’en juin 2021. Sa clause libératoire est maintenant fixée à 700 millions d’euros précise le communiqué paru sur le site officiel du leader de la Liga. Le joueur de 30 ans aura passé 17 saisons au sein du club catalan à la fin de son nouveau contrat.

Le club rapporte également quelques statistiques intéressantes : il est le meilleur buteur de l’histoire avec 523 buts en 602 apparitions avec le FC Barcelone, ainsi que le joueur le plus titré de l’histoire du club (30 au total) avec Andrés Iniesta. La belle histoire d’amour entre La Pulga et les Blaugranas est donc loin d’être terminée, pour le plus grand bonheur des supporters culés.