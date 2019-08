C’est le N-Day. Le feuilleton Neymar pourrait (enfin) prendre fin en cette journée de mardi. Et pour cause, les dirigeants du FC Barcelone, avec le directeur général Oscar Grau qui ne se déplace que pour finaliser les gros dossiers, se sont rendus aujourd’hui à Paris pour discuter une nouvelle fois de ce dossier avec leurs homologues parisiens. L’objectif ? Convaincre Leonardo et Djamel Bouras (bras droit de Nasser al-Khelaïfi) de lâcher la star brésilienne... Pini Zahavi est également présent.

Il faut dire que ces derniers jours, cela ne semblait pas avancer, jusqu’à cette réunion qui a eu lieu au Camp Nou hier, où les responsables financiers du club catalan ont élaboré une stratégie qui pourrait permettre aux Barcelonais de s’offrir Neymar sans mettre en péril la santé financière du club. Et lors de cette réunion, une nouvelle offre a été formulée à la direction parisienne.

Une offre de transfert sec, sans joueurs

Selon les informations du Parisien, le FC Barcelone a transmis une offre de transfert définitif au PSG, d’un montant de 170 millions d’euros à payer en deux fois. Une petite nouveauté, puisque jusqu’ici on parlait avant tout d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Aucun joueur ne serait inclus dans cette opération, alors qu’on parlait d’un intérêt parisien pour Ousmane Dembélé et Nelson Semedo ces derniers temps.

Toujours selon Le Parisien, il n’y a pas encore d’accord. Le quotidien catalan Sport confirme, mais ajoute que les discussions vont se poursuivre. Dans le même temps, Neymar mettrait la pression pour qu’un accord soit trouvé entre les deux parties. On devrait donc avoir de nouvelles informations assez rapidement dans la journée, mais du côté de Barcelone, on semble assez optimiste...

