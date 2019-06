Le feuilleton Neymar est lancé. Que ce soit la presse française, espagnole ou brésilienne, c’est le même son de cloche qui résonne : la star de la Canarinha souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Les intentions du club de la capitale sont encore un peu floues - même si on parle déjà d’un prix de vente fixé à 300 millions d’euros - mais pour le joueur, c’est très clair. Il veut retrouver ses acolytes Luis Suarez et Messi pour reformer la célèbre MSN. Et la direction du Barça souhaite bien le rapatrier.

Vendredi, la presse catalane dévoilait que le champion d’Espagne en titre a cependant fixé trois conditions à son ancien joueur pour qu’un retour soit réalisable. Il doit premièrement accepter de revoir ses émoluments à la baisse. Il doit également retirer sa plainte contre le club suite à la fameuse affaire de la prime à la prolongation non versée. Enfin, il doit communiquer publiquement sur sa volonté de quitter Paris pour revenir à Barcelone.

Neymar est prêt à baisser son salaire et retirer sa plainte

Et selon les informations d’UOL Esporte, Neymar est prêt à faire tous les sacrifices nécessaires et est ainsi d’accord pour se soumettre à ces trois conditions fixées par le club catalan ! Il souhaite effectivement retrouver Barcelone plus que tout, lui qui a été heureux là-bas, en plus de compter sur le soutien du vestiaire barcelonais et des cadres comme Gerard Piqué, Lionel Messi et Luis Suarez.

Avec un Barça qui souhaite faire revenir le Brésilien et un numéro 10 parisien prêt à tout pour revenir en Catalogne, la balle est désormais dans le camp du PSG. Il semble compliqué d’imaginer la direction de Josep Maria Bartomeu monter jusqu’à 300 millions d’euros, et la solution pourrait donc passer par un deal composé de cash et d’un voire plusieurs joueurs. Les noms de Philippe Coutinho, d’Ivan Rakitic, de Samuel Umtiti et d’Ousmane Dembélé sont régulièrement cités comme possible monnaie d’échange en Catalogne...

