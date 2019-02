Ce mercredi 27 février aura lieu le troisième Clásico de la saison avec le match retour en Coupe du Roi. Au match aller, les deux équipes s’étaient séparées sur un score nul de 1-1 au Camp Nou avec des buts de Malcom et Lucas Vazquez. Le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouveront ensuite en Liga pour un match très important pour le titre, cinq jours seulement après le match retour en Coupe du Roi. Depuis de nombreuses années, les deux ogres espagnols sont au cœur d’une rivalité qui existe dans de nombreux domaines. Que ce soit en Liga, en Coupe du Roi ou même en Ligue des Champions, les deux équipes espagnoles se disputent tout le temps les mêmes titres. Dans ces grands matches, certains joueurs ont toujours réussi à tirer leur épingle du jeu. C’est pourquoi nous vous proposons le classement des dix meilleurs buteurs de l’histoire des Clásicos, qui réserve quelques surprises.

Le Real Madrid en force, Messi sauve le Barça...

Dans ce top 10, on retrouve des joueurs historiques des deux clubs ainsi que des joueurs encore en activité. Ce classement est outrageusement dominé par le Real Madrid avec 8 joueurs. Mais le Barça peut se consoler avec le fait d’avoir dans ses rangs le meilleur buteur de l’histoire des Clásicos, à savoir Lionel Messi. En effet, le quintuple ballon d’or argentin domine ce classement avec plus de 26 buts en 39 Clásicos joués. L’attaquant de 31 ans a encore de belles années devant lui et pourra sûrement continuer à prendre de l’avance dans ce classement durant les prochaines rencontres. Le podium est complété par l’historique Alfredo Di Stéfano avec ses 18 buts en 30 matchs joués, puis par le désormais ex-madrilène Cristiano Ronaldo et ses 18 buts en 30 matchs également. En quatrième position, on a l’ancien meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, Raul Gonzalez. L’ancien attaquant espagnol de 41 ans a joué pas moins de 37 matches pour 15 buts contre le Barça.

Les anciennes gloires du Real Madrid très bien représentées

À la cinquième, sixième, septième et huitième place, on retrouve des joueurs que les plus jeunes ne doivent sûrement pas connaître ou du moins reconnaître juste par leur nom, à savoir dans l’ordre : Ferenc Puskás (14 buts), Francisco Gento (14 buts), Santillana (12 buts) ainsi qu’Hugo Sanchez (10 buts). Les deux premiers ont marqué les années 60 par leur talent, pour le troisième ce sont les années 70 et enfin pour le dernier, les années 80. Karim Benzema et Luis Suarez se partagent les deux dernières places du classement. Ils sont donc quatre joueurs à être encore en activité. Hormis Cristiano Ronaldo parti à la Juventus, Karim Benzema, Luis Suarez et Lionel Messi peuvent toujours gagner des places dans ce classement pour continuer de marquer un peu plus l’histoire de la plus grande rivalité d’Espagne.