Tout semblait avoir bien commencé, avec des premières journées plutôt tranquilles. Mais très rapidement, au fur et à mesure que les premières actions litigieuses sont arrivées, les premières critiques sont peu à peu apparues. L’épisode Levante - Real Madrid de ce week-end, où les Merengues ont obtenu deux penaltys jugés discutables par beaucoup, a complètement déchaîné l’Espagne, suscitant de vives réactions aux quatre coins du pays mais surtout en Catalogne forcément.

Plus tôt, ce sont les Madrilènes qui avaient crié au scandale à plusieurs reprises, lorsqu’ils avaient estimé être lésés par l’arbitrage vidéo, considérant également que le Barça avait été avantagé par le corps arbitral. Du vu et revu en Espagne, mais forcément, avec la vidéo qui est censée éviter ce type de situation, la polémique est encore plus grande et un véritable climat de tension règne autour des arbitres. Il faut également dire que les critères d’application de la VAR ne sont pas encore forcément clairs pour tout le monde.

Le Barça s’inquiète

« Avec la VAR maintenant, vous avez plus d’inquiétudes et vous pouvez nous aider un peu plus pour que tout le monde comprenne les règles et comment elle est appliquée », expliquait l’arbitre Antonio Mateu Lahoz sur le plateau de Movistar en février dernier, demandant aux journalistes d’aider les spectateurs et les fans à mieux comprendre le processus. Un travail d’éducation que n’ont effectivement pas forcément fait tous les médias. Mais en Catalogne, on s’inquiète beaucoup.

Mundo Deportivo explique notamment qu’au sein de la direction barcelonaise, on se préoccupe de ces décisions arbitrales qui ont, selon eux, avantagé le Real Madrid ces dernières semaines. Un sujet souvent abordé lors des dernières réunions entre dirigeants, et ce alors que publiquement, les décisionnaires catalans se sont manifestés à plusieurs reprises en faveur de la VAR. Sport explique que ces inquiétudes existent aussi dans le vestiaire, où on estime que les nombreuses plaintes publiques des Madrilènes dans la presse ont payé en leur faveur.

Valverde et Solari calment le jeu

« Les arbitres se sont trompés en faveur du Real Madrid puis en faveur du Barça. Et ensuite, il y a tout ce bruit qui est venu de Madrid au sujet des arbitres. Si ces derniers ne s’étaient pas trompés du tout, le Barça aurait gagné le match bien avant. Le reste, ce n’est que du bruit pour faire de l’ombre au Barça qui a remporté la Coupe. C’est toujours comme ça. Ensuite, ils vont au Calderon (sic), sont aidés par l’arbitre et on ne les entend plus. Heureusement qu’ils n’ont pas plus d’équipes omnisports, parce que sinon il faudrait les entendre se plaindre en hockey, en handball... C’est leur stratégie depuis toujours. Je suis très fier des gladiateurs qui ont gagné cette Coupe sans être les favoris », avait notamment déclaré Gerard Piqué le 19 février dernier après une finale de Copa de basket entre le Barça et le Real Madrid.

Mardi après-midi, Ernesto Valverde a tout de même tenté de calmer le jeu : « il n’y a aucun problème avec la VAR. Nous ne pensons pas à tout ça. On sait que la polémique est toujours liée au football. On tentera de gagner demain et d’oublier tout ce qui est extérieur au terrain ». De même pour son homologue Santiago Solari : « quand une action est sujette à interprétation, elle va toujours générer des débats et des opinions ». Toujours est-il que début janvier, l’Argentin s’était montré plus véhément, lorsque les décisions prises par la VAR n’allaient pas forcément dans son sens : « certaines actions semblent évidentes lorsqu’on les voit en direct, et on pense que la VAR est là pour ça. Si on n’est pas sûr, on peut revoir. C’est en tout cas ce qu’on pense être le but de la VAR. Sinon, ça n’a pas de sens. Nous sommes tous humains et nous pouvons nous tromper, mais c’est une chose de se louper lorsqu’on ne peut pas revoir l’action, et autre chose de pouvoir revoir mais décider de ne pas le faire... C’est difficile à comprendre ».

74 actions litigieuses cette saison

Joueurs, médias et joueurs ; chacun semble donc prêcher pour sa paroisse. Mundo Deportivo est même allé jusqu’à compter les actions où la VAR a donné raison au Real Madrid depuis ce coup de gueule début janvier, après un potentiel penalty de Geronimo Rulli sur Vinicius Junior que l’arbitre n’a pas accordé. Depuis, le média a recensé 10 actions qui ont été favorables aux Merengues, pour seulement 3 favorables aux adversaires du Real Madrid. Les médias catalans dénoncent aussi une supposée campagne de Real Madrid TV contre Alejandro José Hernández Hernández, l’arbitre de la rencontre de samedi. La télévision du club de la capitale a effectivement mis en avant des erreurs de l’arbitre lors de confrontations précédentes entre les deux clubs.

Les plaintes concernant la VAR ne se limitent effectivement pas qu’à ces deux clubs, puisque dans son édition de mardi, le quotidien Marca recense jusqu’à 74 actions litigieuses depuis le début du championnat espagnol. Et il y en a pour tout le monde. Autant dire que ce soir, José María Sánchez Martínez, arbitre principal et Ricardo de Burgos Bengoechea, en charge de la VAR, seront observés par toute l’Espagne. Et nul doute que la moindre décision un minimum controversée donnera lieu à une nouvelle salve de polémiques de l’autre côté des Pyrénées...