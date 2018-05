Pas un jour ne passe sans que la presse espagnole n’évoque l’intérêt prononcé - et visiblement réciproque - du Real Madrid pour Neymar. Pour Marca par exemple, il n’y a aucun doute : la star de la Canarinha veut défendre les couleurs madrilènes. Aujourd’hui, le quotidien généraliste ABC va encore plus loin. Alors qu’on est encore loin d’un départ du numéro 10 parisien, le média dévoile déjà les chiffres de l’opération !

Il s’agirait donc d’un transfert environnant les 250 millions d’euros, avec un salaire de 30 millions d’euros par saison à la clé. « Il faut faire un pas en avant et parler face à face avec Nasser Al-Khelaifi. Neymar doit bien exposer ses arguments pour obtenir un transfert au Real Madrid », déclare un proche du joueur au journal. Les problèmes au sein du vestiaire parisien, où il serait mis à l’écart à cause de son traitement particulier, ainsi que les sifflets du Parc, auraient définitivement convaincu le clan Neymar de claquer la porte.

Neymar pour financer la rénovation du stade ?

C’est le Brésilien qui va devoir convaincre le club de la capitale française de le laisser filer, lui présentant la situation établie plus haut. Du côté du Real Madrid, on considère que Neymar est la meilleure opération qui puisse être réalisée sur le marché, frappant un grand coup sur le marché et surtout, assénant un gros coup sur la tête au FC Barcelone. Une grosse arrivée pas seulement sur le plan sportif, bien, au contraire...

Son arrivée pourrait également servir à trouver un gros contrat publicitaire qui pourrait servir à financer la rénovation du Santiago Bernabéu, qui coûtera 400 millions d’euros. L’arrivée de Neymar pourrait également créer une montée des enchères entre Adidas et Nike pour devenir l’équipementier du club, de quoi faire exploser les revenus du club merengue. Du côté de Madrid, on a donc déjà pensé à tout...