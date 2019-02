Karim Benzema était particulièrement attendu au tournant cette saison. Avec le départ de Cristiano Ronaldo, c’est lui qui devait endosser ce rôle de leader de l’attaque du Real Madrid. Le Français y est-il parvenu ? Les supporters du Real Madrid jugeront, mais en termes statistiques, force est de constater que le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a franchi un palier, comme le témoignent ses 11 réalisations en Liga. L’an dernier, il avait terminé la saison avec 5 buts au compteur en championnat.

La vie sans Cristiano se passe donc plutôt bien pour lui, du moins sur le plan individuel. Il a d’ailleurs évoqué ce nouveau rôle de leader offensif madrilène dans les colonnes de France Football. « Avant, il y avait un mec qui mettait plus de cinquante buts par saison et moi, j’étais dans un rôle de passeur. [...] Je jouais en fonction de Cristiano. On formait un bon duo. Je le cherchais sans cesse avec pour objectif de l’aider à inscrire encore plus de buts. [...] Maintenant, c’est moi le leader de l’attaque. C’est à moi de faire la différence. Je suis très heureux car je peux jouer mon vrai football », a ainsi expliqué l’attaquant tricolore.

« Être attaquant ce n’est pas seulement marquer des buts »

Bien accompagné par le jeune Vinicius Junior, qui n’hésite pas à prendre ses responsabilités lorsque c’est nécessaire, Karim Benzema peut donc évoluer plus près de la surface rivale, troquant ce costume de créateur par celui de buteur. Pour autant, il n’en oublie pas son ancien rôle, plutôt au service du quintuple Ballon d’Or : « le foot doit être abordé dans sa globalité. Pour moi, être attaquant ce n’est pas seulement marquer des buts. Le football est en train de devenir une compilation de statistiques et on ne regarde plus que ça. [...] Il y a des attaquants qui ouvrent des espaces, qui font jouer l’équipe, qui offrent des occasions à leurs partenaires, qui fatiguent l’adversaire ».

Si les choses lui sourient en ce moment, tout porte à croire que cela devrait continuer, puisque le Real Madrid n’a visiblement pas l’intention de recruter un attaquant de taille dans les prochains mois. « La signature d’un neuf ? J’insiste sur le fait que nous avons la meilleure équipe au monde et les titres nous donnent raison. Nous n’allons pas dépenser pour dépenser. Par exemple, pendant des années, j’ai lu et entendu dans certains médias que le Real Madrid devait signer un 9 alors que la réalité montre clairement que Karim Benzema est le meilleur attaquant du monde », confiait récemment Florentino Pérez. Il va tout de même devoir se montrer décisif dans les grosses échéances à venir, à commencer par ce double Clasico qui va enflammer la semaine de football en Espagne.