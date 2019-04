Lorsqu’on évoque le Real Madrid en ce moment, on parle beaucoup des arrivées. De nombreux joueurs, comme Eden Hazard, sont attendus du côté du Santiago Bernabéu, avec un Florentino Pérez qui aurait d’ambitieux plans sur le mercato. Paul Pogba, Sadio Mané ou même Kylian Mbappé seraient également objet de convoitise du champion d’Europe en titre. Mais on a aussi tendance à oublier que de nombreux joueurs pourraient faire leurs valises et prendre la direction d’un nouveau club...

Gareth Bale semble être l’un des principaux candidats à un départ cet été, tout comme, dans une moindre mesure, Marcelo ou même Toni Kroos. En revanche, l’information annonçant un possible départ de Raphaël Varane a été accueillie avec une certaine surprise de l’autre côté des Pyrénées. « Beaucoup de choses se disent en ce moment autour de moi, je suis quelqu’un de discret. On prend un peu la parole pour moi, avec des propos un peu déformés et mal interprétés, surtout en Espagne », confiait-il notamment fin mars.

L’arrivée de Zinedine Zidane risque de changer la donne

Le joueur souhaiterait notamment entreprendre un nouveau challenge, estimant que son cycle à Madrid sera bientôt terminé. Si le Real Madrid souhaite le conserver, et serait même prêt à lui augmenter de façon conséquente son salaire, le joueur n’a pas encore pris de décision. En revanche, comme l’explique AS, l’arrivée de Zinedine Zidane pourrait changer ses plans. La relation entre les deux hommes serait spéciale selon le média ibérique, et le retour du tacticien aurait fait réfléchir à nouveau le défenseur concernant son avenir.

C’est du moins ce qu’affirment des sources du club à AS. La balance pencherait même en faveur du club merengue. La décision du joueur formé à Lens sera prise une fois la saison terminée. Mais avec une clause à 500 millions d’euros, les clubs intéressés devront négocier avec le Real Madrid qui devrait - toujours selon le média - demander un sacré pactole pour celui qui est l’un des meilleurs défenseurs de la planète...