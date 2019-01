À Nantes, le président Waldemar Kita s’active pour satisfaire les désirs de son entraîneur, Vahid Halilhodzic. Rappelez-vous, lorsqu’il avait été interrogé sur la fin du mercato nantais, le Bosnien n’avait pas franchement affiché un optimisme débordant. Limité financièrement, coach Vahid avait clairement laissé entendre qu’il ne fallait pas s’attendre à énormément de mouvements du côté de la Jonelière.

« J’ai parlé avec tout le monde. Je ne peux pas être partout parce qu’en plus, en ce moment, il y a ce mercato (soupirs)… Certains garçons sont partis et le club doit se renforcer avec au moins trois joueurs sinon, on peut avoir une grande désillusion et de grands problèmes après. (...) Vous pensez pouvoir trouver un bon joueur sans argent ? C’est ça le problème. Vous ne pouvez rien acheter, que des prêts de six mois ». Entre temps, Valentin Eysseric a rejoint les Canaris et l’arrivée d’un attaquant est toujours attendue.

Cap sur la Slovaquie

Ce matin, 20 Minutes nous apprenait que ce dossier était bien parti pour se décanter avec le prêt possible d’Andrès Vombergar, joueur à l’Olimpija Ljubljana. Depuis, les choses ont changé. Ouest-France indique en effet que la piste Vombergar serait tombée à l’eau, et ce, malgré une offre de prêt payant (750 000€) avec option d’achat formulée par le FCN. La raison ? Les Canaris exploreraient désormais une piste en Slovaquie.

Il s’agit de l’attaquant croate de Trencin, Antonio Mance. Âgé de 23 ans, le natif de Rijeka évolue dans son club actuel depuis l’hiver 2017. Niveau statistique, l’ancien pensionnaire de Domzale a inscrit 21 buts en 52 matches de championnat, dont 7 en 18 cette saison. Et sa performance la plus remarquée est un triplé marqué face à Feyenoord le 9 août dernier en Ligue Europa. Actuellement en pleines négociations avec Trencin, Nantes a-t-il enfin trouvé chaussure à son pied ? Pour rappel, il ne reste plus que 4h30 avant la fin du mercato.