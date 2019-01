Le mercato du FC Nantes devrait s’accélérer dans les prochaines heures. Les Canaris ont déjà enregistré l’arrivée d’Edgar Ié, le polyvalent défenseur portugais prêté par le LOSC. Il y a quelques minutes, Valentin Eysseric a été officialisé, sous la forme d’un prêt de la Fiorentina avec option d’achat. Un double recrutement souhaité par Vahid Halilhodzic, qui recherchait notamment un défenseur central suite aux départs de Mbodji et Miazga.

Et ce n’est pas fini. Car le FC Nantes lorgne également un attaquant. Selon 20 Minutes, le choix s’est arrêté sur Andrès Vombergar. Agé de 24 ans, ce solide gaillard (1.87m • 80kg) évoluait en Slovénie, à l’Olimpija Ljubljana (10 buts, 3 passes décisives en 15 rencontres). Il dispose de la double nationalité, argentine et slovène, et était arrivé en provenance de Fenix, un club de deuxième division argentine, contre 500 000 euros à l’été 2017. Il a pris une belle ampleur cette saison et a donc été repéré par le FC Nantes.

Selon 20 Minutes, il devrait arriver en prêt avec option d’achat, et comblerait le vide laissé par le départ d’Emiliano Sala. Cela ne s’arrêtera pas là pour les Canaris aujourd’hui. Deux joueurs arrivés cet été pourraient quitter le club dans les prochaines heures. L’ailier gauche international belge Anthony Limbombe (16 matches), recrue la plus chère de l’histoire du club nantais, intéresserait Newcastle, sous la forme d’un prêt, tandis que le milieu offensif brésilien Lucas Evangelista (11 apparitions - 1 but) pourrait également changer d’air, alors qu’il était incontournable durant l’ère Miguel Cardoso.