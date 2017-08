Javier Tebas avait prévenu tout son monde. Furieux de voir le Paris Saint-Germain venir arracher Neymar des mains du FC Barcelone, le président de la Liga avait clairement fait savoir que l’instance dirigeante du football espagnol allait riposter en refusant le paiement de la clause libératoire du joueur fixée à 222 M€. « Ce serait une contradiction d’accepter le paiement. Si le PSG arrive avec l’argent de la clause, nous ne l’accepterons pas ».

Des propos spectaculaires et incisifs que le dirigeant de la LFP avait réitérés ce matin dans les colonnes de L’Équipe . En clair, s’il ne pourra pas empêcher le transfert de se faire, Tebas entend tout faire pour faire traîner les choses. Et c’est ce qu’il a réussi à faire ce matin, lorsque des représentants du joueur et du Paris Saint-Germain sont venus au siège de l’instance pour régler la clause.

En effet, Marca, AS et la Cadena COPE annoncent en chœur que la LFP a décidé de refuser le paiement de la clause. Une annonce face à laquelle le clan Neymar ne restera pas sans réaction puisque Marca ajoute qu’un avocat était également présent afin de faire constater ce refus. Et ce n’est pas tout. En effet, malgré le refus de la LFP, la FIFA sera saisie afin d’obtenir la validation du transfert. Affaire à suivre.