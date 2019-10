Un mercato estival, ça se prépare. Et c’est ce qu’est en train de faire le FC Barcelone, déjà tourné vers la prochaine intersaison au sujet de l’un de ses dossiers les plus épineux, celui du buteur. Luis Suarez n’est pas éternel et après avoir échoué à lui trouver une doublure sur le long terme ces dernières années, le club catalan entend bien dénicher le successeur de l’Uruguayen avant qu’il soit trop tard.

Souvent cité parmi les clubs intéressés par les numéros 9 les plus prometteurs de la planète, le Barça s’est régulièrement fait doubler, comme sur Luka Jovic par exemple, parti au Real Madrid. Il y a deux jours, Mundo Deportivo faisait sa Une sur la recherche d’un nouveau buteur, en affichant Mbappé, Lautaro Martinez, Rashford ou encore Kane. Mais selon les informations de Sport, un autre buteur est dans les petits papiers du club blaugrana.

Malen est conseillé par Mino Raiola

Il s’agit de la nouvelle sensation néerlandaise, Donyell Malen, 20 ans, qui effectue un début de saison canon en Eredivise. Avec 10 buts en 9 rencontres (dont un quintuplé le 14 septembre dernier face au Vitesse Arnhem), le joueur du PSV Eindhoven est le deuxième meilleur buteur d’Europe, derrière l’éternel Robert Lewandowski. Devenu international néerlandais le 6 septembre dernier, il a participé aux deux dernières rencontres des Oranjes.

D’ores et déjà suivi de près par le gratin du football européen, il fait donc partie de la liste du Barça, qui le voit comme un candidat idéal pour une transition en douceur avec Luis Suarez. Il faudra tout de même savoir mettre le bon prix, alors qu’il est déjà évalué aux alentours de 60 M€. C’est désormais la norme pour un joueur si prometteur. Pour le Barça, la difficulté sera aussi de s’entendre avec l’agent de Malen, un certain Mino Raiola.

